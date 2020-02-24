Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы готовы к еще одной эвакуации наших граждан, сейчас МИД ведет работу с гражданами, которые находятся в китайской провинции Хубэй, и выясняет, если ли желание и готовы ли они к эвакуации на территорию Украины", - рассказал он.

"Если такое желание будет высказано, то, я думаю, правительство сделает все, чтобы быстро и качественно их доставить. События, которые происходили неделю назад, не повторятся", - подчеркнул Ляшко.

Он также сообщил, что все, кто работают в обсерваторе в Полтавской области, обеспечены необходимыми средствами защиты.

"Все, кто работает с биологически патогенными агентами, имеют средства индивидуальной защиты и спецодежду, которые сертифицированы согласно соответствующим стандартам. Коронавирус - это гриппоподобное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, поэтому специфика защиты этих работников отвечает уровню защиты и классу патогенности данного возбудителя инфекционного заболевания", - сказал Ляшко.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

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