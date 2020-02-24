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24.02.20 17:58

В январе начато расследование 93 новых случаев коррупции, о подозрении сообщено 36 лицам, - НАБУ

В течение января 2020 года детективы Национального бюро начали расследование 93 новых случаев коррупции.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В совершении уголовных коррупционных правонарушений, которые расследуют НАБУ и САП, сообщено о подозрении 36 лицам. В отношении восьми человек по трем делам расследование закончили - обвинительные акты в отношении них направили в суд.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП закончили расследование по факту растраты 2,225 млн долл. "Спецтехноэкспорта" и вымогательство и получение взятки двумя должностными лицами АО "Укргаздобыча". Оба дела переданы на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

Среди громких дел января в НАБУ отмечают задержание:

Сейчас этим лицам сообщено о подозрении.

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Также среди тех, кто в январе 2020 г. получил благодаря НАБУ статус подозреваемых:

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В рамках уголовного производства, расследовать которое детективы НАБУ начали в января 2020 года после передачи из ГПУ, из Грузии экстрадирован заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича.

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