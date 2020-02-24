В январе начато расследование 93 новых случаев коррупции, о подозрении сообщено 36 лицам, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В совершении уголовных коррупционных правонарушений, которые расследуют НАБУ и САП, сообщено о подозрении 36 лицам. В отношении восьми человек по трем делам расследование закончили - обвинительные акты в отношении них направили в суд.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП закончили расследование по факту растраты 2,225 млн долл. "Спецтехноэкспорта" и вымогательство и получение взятки двумя должностными лицами АО "Укргаздобыча". Оба дела переданы на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

Среди громких дел января в НАБУ отмечают задержание:

и.о. начальника и и.о. первого заместителя начальника ГУ Государственной налоговой службы одной из областей на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры (ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины);

экс-директора столичного КП "Спецжилфонд" на злоупотреблении с недвижимостью (ч.2 ст.364 УК Украины);

трех человек в момент передачи 50 тыс. долл. как части взятки председателю Фонда государственного имущества Украины (ч.4 ст.369 УК Украины);

и.о. председателя одного из районных судов Львовской области на получении взятки (ч.4 ст.369 УК Украины).

Сейчас этим лицам сообщено о подозрении.

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Также среди тех, кто в январе 2020 г. получил благодаря НАБУ статус подозреваемых:

бывший главный архитектор Киева и гендиректор компании-застройщика, которым инкриминируется причинение более 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы (ч.2 ст.364 УК Украины);

пятеро топ-руководителей Национальной академии аграрных наук Украины, которых следствие считает причастными к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель (ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 УК Украины);

бывший народный депутат Украины и экс-суддья Вышгородского районного суда Киевской области, которые подозреваются в декларировании недостоверных данных (ст.366-1 УК Украины);

четверо участников схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

экс-директор одного из коммунальных предприятий, действия которого, по мнению следствия, привели к нанесению более 12,87 млн грн ущерба государству (ч.2 ст. 364 УК Украины);

шесть человек, вероятно причастных к завладению и легализации более 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 УК Украины);

бывший заместитель президента государственной корпорации, которого следствие считает пособником в завладении имуществом Национальной гвардии (ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

пять человек, которым инкриминируется нанесение более 21,36 млн грн убытков ГП "Администрация морских портов Украины" (ч.2 ст.364 УК Украины)

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В рамках уголовного производства, расследовать которое детективы НАБУ начали в января 2020 года после передачи из ГПУ, из Грузии экстрадирован заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича.