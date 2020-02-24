Защита подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк Левина обжалует решение о его экстрадиции из Болгарии, - адвокат Величко

Об этом в комментарии hromadske сообщил украинский адвокат Левина Михаил Величко, передает Цензор.НЕТ. Это решение приняли сегодня.

"На этой неделе его точно не экстрадируют, потому что клиент лично принял решение и дано указание адвокату, который представлял его интересы в Болгарии, - подать апелляционную жалобу. Технически мы в любой момент можем отозвать эту апелляционную жалобу, но пока не стоит этот вопрос", - сказал Михаил Величко.

Также защитник подтвердил информацию о том, что Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашко - адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк - пытались попасть к Алексею Левину в место содержания в Болгарии.

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"Они привлекали еще одного адвоката Мокина, даже легализовали свои полномочия через Министерство юстиции Болгарской республики, но попасть к нему не смогли", - сказал защитник Левина.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 г. суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

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24 января на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.