С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Песков - с автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:
рядом с Новотошковским - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 10 мин;
в районе населенного пункта Шумы - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".