"Укроборонпрому" удалось погасить задолженность по зарплате на 8 из 43 предприятий, - Абромавичус

Об этом сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс по итогам 150 дней работы в должности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК.

По словам Абромавичуса, долг перед работниками определенных предприятий, накапливался годами и в состав Концерна такие активы попали уже "с безнадежной задолженностью по заработной плате".

Чтобы решить этот вопрос, руководство Укроборонпрома разработало и начало воплощать комплексную программу по финансовому оздоровлению предприятий. Впрочем, Абромавичус констатирует, что полностью решить проблему с задолженностью по зарплате и финансово оздоровить десятки заводов оборонной отрасли невозможно без участия Кабинета Министров Украины.

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Сейчас ГК "Укроборонпром" подал в Министерство экономики законопроект о списании безнадежной задолженности в размере 4,4 млрд грн. В Концерне рассчитывают, что это поможет, в частности, "Заводу им. Малышева", Харьковскому авиационному заводу, казенному заводу "Звезда" и другим выйти из тяжелого положения.