На ярмарке в сербском Белграде на стенде РФ разместили символику "Республики Крым", - МИД Украины выразил протест

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, ему выразили глубокую обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики т.н. "Республики Крым".

"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем.

Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии", - говорится в сообщении.

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