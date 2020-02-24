Шесть сотрудников колонии в Виннице подозреваются в избиении до смерти заключенного, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, 13 июля 2019 года в месте лишения свободы зафиксирован факт насильственной смерти 59-летнего мужчины, который находился под стражей по решению суда. Установлено, что мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался.

Шестеро подозреваемых в день преступления находились на службе. Следствием установлено, что работники учреждения завели пострадавшего в отдельное помещение, где нанесли ему не менее 85 ударов, а затем перевели в камеру, где он и умер.

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Следователи ГБР провели 9 обысков, в ходе которых выявлены средства совершения преступления.

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