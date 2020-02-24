Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Богуцкая отметил: "Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает.

1. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира.

2. Я уверена в том, что мовные (языковые) разногласия выносятся на повестку каждый раз, когда нужна очередеая революция. Эта тема в народе Украиы по-серьезному никого не волнует.

3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме.

...

Это все потому, что иногда я не в силах терпеть".

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Так, комиссия по здравоохранению КНР сообщили 24 февраля о 150 смертях от коронавируса за последние сутки. Это - наибольшее количество летальных случаев, чем когда-либо за один день, отмечает информагентство dpa.

Кроме того, в Южной Корее за сутки умерли еще два человека. Таким образом, количество жертв там возросло до семи человек. Всего в стране зафиксировано 763 случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, в Италии умер уже третий человек, который был заражен коронавируса. Во всех трех случаях речь идет о пожилых людях. Между тем, по состоянию на вечер 23 февраля, в Италии подтверждено уже 152 случая заражения коронавирусом.

Ранее правительство Италии ограничило передвижение в тех районах на севере страны, где выявлены случаи инфицирования. Ограничения коснулись 52 000 человек. Кроме того, в Венеции досрочно завершили карнавал, который должен был длиться до 25 февраля.

По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано более 79 300 случаев заражения коронавирусом.