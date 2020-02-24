23 освобожденным из плена помогли оформить документы, более 40 - пролечили, 14 - предоставили общежитие в Киеве, - Коляда

Об этом сообщила в Facebook глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, 23 из 25 лицам помогли сделать документы и открыть банковские счета.

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Кроме того:

64 (из 76) гражданских отправили в клиническую больницу Феофания, где им провели диагностику, оказали психологическую поддержку и расписали каждому "дорожную карту" восстановления;

после того, как специалисты Феофании отработали свою часть работы, нуждающихся перевели в другие заведения, преимущественно в госпитали Лесная поляна и Цибли;

по состоянию на 21 февраля только в Лесной поляне было пролечено и выписано 39 пациентов из 40;

одну женщину перевели в столичное медучреждение ждать операции на суставах, в которой она нуждается;

12 человек из Феофании перевели на восстановление в госпиталь в Циблях. Там до сих пор находится 9 человек;

продолжается помощь по зубопротезированию и другому восстановлению после травм, полученных в плену.

"14 человек попросили о дальнейшем сопровождении и были направлены в общежития в Киеве, где их с помощью общественных организаций, обеспечили всем необходимым, в том числе средствами гигиены, продовольствием", - сообщила Коляда.

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Она указала, что сделано несколько десятков предложений трудоустройства с предоставлением жилья.

Министр также подтвердила, что на следующей неделе освобожденные начнут получать материальную помощь в размере сто тысяч гривен.

"Накануне правительство приняло решение относительно единой межведомственной комиссии. Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны два представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. В четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления уволенных пленных и примет решение. Со следующего понедельника люди начнут получать на свои банковские счета по сто тысяч денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос", - подчеркнула Коляда.

Напомним, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявляет, что освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года украинцы получат по 100 тыс. грн материальной помощи уже на следующей неделе.

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