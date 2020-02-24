Суд продлил меру пресечения троим подозреваемым в деле убийства Кирилла Тлявова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.

"Переяславский районный суд 24 февраля продлил меру пресечения трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - бывшим полицейским Владимиру Петровке, Ивану Приходько и гражданском Дмитрию Кривошею. Их оставили под стражей еще на 2 месяца", - говорится в сообщении.

В частности, суд оставил без альтернативы мера пресечения Приходько, а Петровке и Кривошею предоставил возможность внесения залога в размере 273 тысяч гривен.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Петровке - суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства.

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апомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.

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