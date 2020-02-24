Апелляционный суд оставил под арестом имущество завода "Океан"

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение вынесено в рамках дела о доведении до банкротства и завладении имуществом Николаевского судостроительного завода "Океан".

13 января 2020 года судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец по результатам ходатайства Офиса генпрокурора вынес решение об аресте имущества и запретил распоряжаться и отчуждать имущество компании "Український Будівельник" и ТД "АННОНА".

24 февраля Киевский апелляционный суд оставил решение об аресте имущества завода "Океан" в силе.

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Напомним, в январе 2020 года Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.

Подробнее о ситуации с заводом "Океан" читайте в статье Юрия Бутусова: "Государство возвращает приватизированный в 2018-м судостроительный завод "Океан" - что это означает?"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

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