Перестрелка на остановке общественного транспорта произошла в Днепре - тяжело ранены два человека, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницы, на месте работает полиция", - рассказала пресс-секретарь.
Она уточнила, что причина конфликта пока неизвестна.
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев, было трое пострадавших - предварительно, у одного из них огнестрельное ранение ног, у другого - шеи. Характер травм третьего пострадавшего пока неизвестно. Для поимки предполагаемых преступников по городу ввели оперативный план "Сирена".