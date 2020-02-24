Таможня Мальты изъяла 9500 бутылок контрабандной водки из контейнера с гипсом, который ехал из Одессы в Ливию, - Нефьодов

На это указал глава Таможенной службы Украины Максим Нефьодов на своей facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Незаконный груз водки нашли в Мальте, через которую он шел транзитом в Ливию.

"Собственно, это для Мальты контрабанда, у украинских органов к экспортной операции нет претензий. Но это кейс, на котором хочу вам показать, как выглядит обратная сторона того, что мы задерживаем на границах. Итак, таможня Мальты в порту изъяла 9500 бутылок контрабандной водки из контейнера с гипсом, который ехал из Одессы в Хомс (Ливия) с остановкой на Мальте. Ориентировочные неоплаченные платежи там составляли 61 тыс евро", - отмечает чиновник.

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По его информации, 21 января в Черкассах были представлены экспортные декларации на эту водку, производитель и бренд, а также страна получения. Оформлено все было правильно. В тот же день в Херсоне подали декларацию на гипс - тот же самый получатель и контейнер. А 30 января товар вышел из порта Одессы по назначению.

"Очевидно, что на Мальте одну декларацию подали, а другие "забыли". Примерно так выглядит существенное количество контрабанды, которые попадает и в нашу страну. Заниженный вес, изменена номенклатура, стоимость, состояние товара и тому подобное. И легкой сверки с другой стороной, которую иногда любят советовать корреспонденты с фейсбуке, здесь не сделаешь. Даже если нам бы открыли совершенно всю базу деклараций, надо же дальше объединить или разделить их по машинам и контейнерам, прикинуть логичность маршрутов и перегрузок и тому подобное. Короче говоря, война продолжается", - подытожил Нефьодов.

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