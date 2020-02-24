Маршрутка врезалась в грузовик в Киеве - пострадало 12 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сообщение о происшествии поступило от диспетчера службы 103 около 17 часов.

"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение", - сообщают правоохранители.

На данный момент решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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