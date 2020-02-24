Незаконно осужденного оккупантами крымского журналиста Семену обеспечили временным жильем, - Денисова

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"По его словам, состояние здоровья пока удовлетворительное", - отметила она.

Кроме того, при содействии Офиса президента и Киевской городской государственной администрации Семену обеспечили временным жильем.

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"Поэтому Николай ближайшее время сможет вернуться к своей профессиональной деятельности, ведь ему есть что рассказать украинцам - обо всем ужасе режима, который сейчас царит на территории временно оккупированного Крыма.

Со своей стороны, пообещала всесторонне способствовать Николаю в решении тех социально-бытовых вопросов, которые еще остаются актуальными для него и его семьи", - сообщила Денисова.

Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

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В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

18 февраля 2020 г. Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию.