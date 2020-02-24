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24.02.20 22:26

Эпидемия коронавируса COVID-19 прошла свой пик, назвать ситуацию пандемией нельзя, - Гебрейесус

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 пришелся на конец января - начало февраля, теперь количество новых случаев заражения сокращается.

гебрейесус

Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, научная группа ВОЗ, которая побывала в китайских регионах, в частности в Ухани, эпицентре распространения вируса, пришла к выводу, что пиком эпидемии COVID-19 был период с 23 января по 2 февраля. С тех пор количество новых случаев неуклонно снижается, заявил Гебреесус.

Смертность от коронавируса в Ухани составляет 2-4%, тогда как за пределами города - 0,7%. Во время легкой формы заболевания человеку в среднем требуется около двух недель на выздоровление, если это тяжелая или критическая степень - 3-6 недель. Также эксперты установили, что ДНК вируса мало изменилась.

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Группа экспертов считает, что меры, принятые властями Китая, позволили избежать большего количества жертв.

В то же время глава ВОЗ заявил, что озабоченность вызывает резкий всплеск заражения COVID-19 в Италии, Иране и Южной Корее. Несмотря на это, ВОЗ не считает нынешнюю ситуацию пандемией, хотя и признает, что потенциально может такой стать.

"Имеет ли вирус пандемический потенциал? Абсолютно. Мы уже на этом этапе? По нашим оценкам, нет", - сказал Гебрейесус.

Он пояснил, что нынешняя ситуация - эпидемии в разных частях мира, которые по-разному влияют на страны и требуют индивидуального подхода. Пандемия же, отметил глава ВОЗ, - это глобальное влияние на все общество и неконтролируемое распространение вируса, которое сопровождается масштабными тяжелыми заболеваниями и смертями людей. Гебрейесус подчеркнул, что такого сейчас нет, поэтому нет повода говорить о пандемии.

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"Я последовательно говорю о необходимости фактов, а не страха", - резюмировал он.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

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Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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