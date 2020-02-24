Эпидемия коронавируса COVID-19 прошла свой пик, назвать ситуацию пандемией нельзя, - Гебрейесус

Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, научная группа ВОЗ, которая побывала в китайских регионах, в частности в Ухани, эпицентре распространения вируса, пришла к выводу, что пиком эпидемии COVID-19 был период с 23 января по 2 февраля. С тех пор количество новых случаев неуклонно снижается, заявил Гебреесус.

Смертность от коронавируса в Ухани составляет 2-4%, тогда как за пределами города - 0,7%. Во время легкой формы заболевания человеку в среднем требуется около двух недель на выздоровление, если это тяжелая или критическая степень - 3-6 недель. Также эксперты установили, что ДНК вируса мало изменилась.

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Группа экспертов считает, что меры, принятые властями Китая, позволили избежать большего количества жертв.

В то же время глава ВОЗ заявил, что озабоченность вызывает резкий всплеск заражения COVID-19 в Италии, Иране и Южной Корее. Несмотря на это, ВОЗ не считает нынешнюю ситуацию пандемией, хотя и признает, что потенциально может такой стать.

"Имеет ли вирус пандемический потенциал? Абсолютно. Мы уже на этом этапе? По нашим оценкам, нет", - сказал Гебрейесус.

Он пояснил, что нынешняя ситуация - эпидемии в разных частях мира, которые по-разному влияют на страны и требуют индивидуального подхода. Пандемия же, отметил глава ВОЗ, - это глобальное влияние на все общество и неконтролируемое распространение вируса, которое сопровождается масштабными тяжелыми заболеваниями и смертями людей. Гебрейесус подчеркнул, что такого сейчас нет, поэтому нет повода говорить о пандемии.

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"Я последовательно говорю о необходимости фактов, а не страха", - резюмировал он.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

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Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.