Торможение китайской экономики из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши, - Милованов

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Экономику мы пока внимательно мониторим, следим за изменениями, и мы еще не видим никаких негативных сигналов ... У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но большинство товаров, там есть масло, пищевые товары, не будут затронуты" , - сказал министр.

В то же время он отметил, что есть еще "вторичные эффекты": "Например, Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира заместить эту продукцию и помочь Китаю в выработке металла".

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Милованов также подчеркнул, при импорте потребительских товаров из Китая "есть определенное притормаживание", однако это скорее возможность для развития украинского бизнеса.

"Это с одной стороны, возможно, как-то и влияет на экономику, но это дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, там, где сейчас нет товаров из Китая, и развиться", - добавил глава Минэкономики.

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