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25.02.20 07:15

Наемники РФ 5 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Песков - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Талаковки - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил два обстрела по позициям украинских сил, а именно:

- рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 10 мин;
- в районе населенного пункта Шумы - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

С началом текущих суток российские оккупационные войска из 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки, потерь нет.

Наемники РФ 5 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01

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