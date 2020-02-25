Группа сенаторов-демократов призывала к санкциям против РФ за новые попытки вмешательства в американские выборы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Washington Post.

Письмо с таким призывом направили главе госдепа Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, а также сенаторы Роберт Менендез и Шеррод Браун.

"Мы призывам вас немедленно сделать выводы из сообщений разведслужб и разработать санкции против тех, кто несёт ответственность за продолжающееся вмешательство в выборы", - отмечается в письме. В нем говорится, что санкции в данном случае должны вводиться как против самих нарушителей, так и против тех, кто финансирует их деятельность. Авторы письма убеждены, что следует ввести ограничительные меры и против российского руководства, если именно оно стоит за предполагаемыми попытками повлиять на выборы 2020 года в США.

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На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что конгрессменам США на спецбрифинге доложили о попытках РФ повлиять на исход выборов, поддержав действующего президента Дональда Трампа и ведущего борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от демократов сенатора Берни Сандерса.

Российская сторона отвергает обвинения в попытках повлиять на американские выборы.

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