504 населенных пункта в 12 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях, а именно: Николаевская - 147, Одесская - 124, Днепропетровская - 69, Херсонская - 52, Запорожская - 41, Донецкая - 25, Полтавская - 11, Винницкая - 11, Сумская - 8, Кировоградская - 8, Черкасская - 5 и Луганская - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сказано в сообщении.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.