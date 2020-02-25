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25.02.20 07:46

504 населенных пункта в 12 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро вторника обесточены 504 населенных пункта в 12 областях.

504 населенных пункта в 12 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях, а именно: Николаевская - 147, Одесская - 124, Днепропетровская - 69, Херсонская - 52, Запорожская - 41, Донецкая - 25, Полтавская - 11, Винницкая - 11, Сумская - 8, Кировоградская - 8, Черкасская - 5 и Луганская - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сказано в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

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