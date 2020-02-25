Россия не уважает слабых и тех, кто уступает. С ней нужно вести жесткий диалог, - вице-маршалок Сейма Госевская

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" такое мнение выразила вице-маршалок Сейма РП Малгожата Госевская.

"Россия не уважает слабых, она никогда не уважала тех, кто уступает. Она смеется над теми политиками, кто говорит, что с Россией нужно вести диалог. Как показывают факты, диалог с Россией надо вести, но жесткий диалог, который опирается на крепких аргументах и солидарной позиции", - подчеркнула Госевская.

Два обмена заключенными между Украиной и Россией политик назвала "противоречивыми".

"С одной стороны, на свободу вышли лица, которые совершали преступления на Майдане и на Донбассе, но с другой – спасены жизни героическим защитникам Украины. Эти обмены показали, что совместные действия международного сообщества приносят свой результат",- пояснила вице-маршалок Сейма РП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Польша будет отстаивать позицию о необходимости вступления в ЕС Украины, Грузии и Молдовы, - вице-маршалок Сейма Госевская

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко 20 февраля заявил, что в Украине ожидают в ближайшее время следующего обмена удерживаемыми лицами с Российской Федерацией. По его словам, до 200 украинцев смогут вернуться домой.