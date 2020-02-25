СММ ОБСЕ зафиксировала около 360 взрывов возле края участка разведения в Золотом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за 24 февраля.

"В течение дня 23 февраля, находясь в пяти разных местах, наблюдатели слышали около 360 взрывов (из которых около 180 оценены как взрывы от минометного огня), а также ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета (все, по оценке, вне участком разведения, однако в пределах 5 км от ее края)", - говорится в сообении.

Также 22 и 23 февраля наблюдатели видели членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") возле южного края участка разведения в районе Золотого.

Кроме того, вечером 22 и в ночь на 23 февраля камера СММ в н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения приблизительно в 1-2 км к востоко-юго-востоку (определить, на участке разведения в районе Золотого или за его пределами, не удалось). Эта камера также

зафиксировала 6 снарядов и 5 взрывов неопределенного происхождения в пределах 1-3 км к востоку и востоко-юго-востоку (все, по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края)

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