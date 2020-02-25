Количество заразившихся коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,4 тыс. человек, 37 - умерли

По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки на 26 до 37 человек: 12 человек скончались в Иране, девять - в Южной Корее, семь - в Италии, четыре - в Японии, два - в Гонконге, по одному случаю летального исхода зафиксированы во Франции, на Тайване и Филиппинах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше всего больных - 893 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 838, из них более 630 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

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В Италии насчитывается 229 больных, в Сингапуре - 90, в Гонконге - 81, Иране - 47, Таиланде и США - по 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, в ОАЭ и Великобритании - по 13, во Франции - 12, в Макао и Канаде - по 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Испании, Омане, России, Афганистане, Бахрейне, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции.