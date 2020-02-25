Умер последний маршал СССР Язов, приговоренный в Литве к 10 годам за военные преступления

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он вывел советские войска из Афганистана. Язов также был членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК с 1987 года, а с 1990 года - членом президентского совета СССР и затем членом Совбеза СССР.

Также читайте: В условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии присутствие войск НАТО над Вислой необходимо, - Дуда

В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали по прилете во "Внуково" из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и приговорил к десяти годам лишения свободы.

Он обвинялся в том, что в конце 1990 года создал организованную группу из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР. В обвинительном акте говорится, что, привлекая компартию и создавая различные организации, Язов со своими соратниками поручил другим должностным лицам "подготовить план перенятия власти в Литве, составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, включив в него государственные органы власти и управления, объекты массовой информации, коммуникации, путей сообщения".

Также смотрите: "Кучкуются русофобы. Это интернациональный нацизм. Междуморье хотят - от Балтики до Кубани. И Калининград забрать", - пропагандисты РФ о телемосте между Литвой и Украиной. ВИДЕО

Согласно документу, 11 января 1991 года при реализации плана преступных деяний при помощи военных действий были начаты агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт в Литве. В ночь на 13 января 1991 советские военные и спецподразделения силовых органов захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Это произошло через год после того, как республика объявила о восстановлении своей независимости от СССР. В событиях в Вильнюсе погибли 14 человек, сотни пострадали.