Не верю в проведение местных выборов в ОРДЛО осенью только на 50%, - Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LIGA.net".

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ранее заявил, что не верит в возможность проведения местных выборов на оккупированном Донбассе в этом году.

Данилов комментируя его слова заявил: "Я с большим уважением отношусь к господину Волкеру, но разведение происходит только при условии взаимности. Если одна сторона не отходит, то и другая тоже. Другое дело, что Волкер не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100%. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%".

По его словам, он хочет "во-первых, - поставить наших пограничников на нашей украинской границе, во-вторых - организовать общее патрулирование территорий с членами местных громад".

"Этот опыт уже был в Хорватии. Он был разный. Я не могу сказать, что в группах по четыре человека не было определенных споров. Но мы должны к этому настойчиво идти", - добавил он.

Данилов подчеркнул, что выборы должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины. При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

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