Больного ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, госпитализировали на Закарпатье (обновлено)

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственный источник в областной инфекционной больнице, передает Цензор.НЕТ.
Как стало известно, жителя с. Дидово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.
Врачам он рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.
После того, как больной обратился к медикам, в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.
В инфекционной больнице он помещен в специальный бокс. Жителя Береговского района проверят на коронавирус.
Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.
На данный момент тест-систем в области еще нет.
25 февраля на конференции в ОГА Закарпатья, начальник департамента здравоохранения Елизавета Биров, официально подтвердила госпитализацию в областной больнице больного мужчины, пишет mukachevo.net.
По ее словам мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии. Поэтому были приняты меры и мужчина был госпитализирован в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.
Он был помещен в изолятор вместе с женой. У больного были взяты все анализы для проверки.
Сейчас специалисты уточняют связи закарпатца с жителем Китая, ведь он не мог точно объяснить когда его работодатель вернулся из Китая.