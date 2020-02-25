Больного ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, госпитализировали на Закарпатье, - СМИ

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственный источник в областной инфекционной больнице, передает Цензор.НЕТ.

Как стало известно, жителя с. Дидово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.

Врачам он рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.

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После того, как больной обратился к медикам, в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

В инфекционной больнице он помещен в специальный бокс. Жителя Береговского района проверят на коронавирус.

Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

На данный момент тест-систем в области еще нет.