Киберполиция совместно с правоохранителями США разоблачила банду хакеров, которая опустошала банковские счета по всему миру. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, работники киберполиции и правоохранительные органы США, в рамках реализации международной спецоперации, разоблачили противоправную деятельность транснациональной группы хакеров. Фигуранты специализировались на похищении финансовой информации граждан и коммерческих структур с последующим завладением их денежными активами.



Фото: сайт МВД

В частности, в феврале нынешнего года, в ходе расследования уголовного производства, начатого Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, была задокументирована противоправная деятельность гражданина Украины, который является участником этой хакерской группировки. Его роль заключалась в создании вредоносного программного обеспечения, которое в дальнейшем использовалось для опустошения банковских счетов по всему миру.

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На основании собранных доказательств работники киберполиции Киевщины с привлечением бойцов подразделения спецназначения ГУНП в Киевской области провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам изъята компьютерная техника и телекоммуникационное оборудование. Предварительный осмотр подтвердил причастность лица к совершению указанных выше преступлений.

Действия злоумышленника квалифицируются по признакам ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.