ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу в препятствовании деятельности журналиста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - сообщается ГБР.

В сообщении не указывается фамилия экс-нардепа.

Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате фракции "Народный фронт" Татьяне Чорновол.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ходе заседания Апелляционного административного суда Киева по вопросу избранной меры пресечения народному депутату Рады VIII созыва фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому.

В ГБР сообщают, что процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис генерального прокурора. В случае доказательства вины подозреваемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ