В 2020 году планируем провести международный аудит Пенсионного фонда. Надо разобраться, что там происходит, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем международный аудит профессиональной аудиторской компанией, чтобы разобраться, что там происходит с точки зрения расходов. Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов... так называемого фрода", - сказал Гончарук в ходе конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ (РПР) во вторник.

В то же время он отметил, что полная реформа системы потребует нескольких лет.

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"Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины", - отметил он.