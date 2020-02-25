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25.02.20 11:37

Приятно оставаться одним из главных врагов пророссийской пятой колонны, - Турчинов

Приятно оставаться одним из главных врагов пророссийской пятой колонны. Так прокомментировал Александр Турчинов так называемый "рейтинг политического негатива", появившийся на интернет-ресурсах и телеканалах, подконтрольных ОПЗЖ.

Приятно оставаться одним из главных врагов пророссийской пятой колонны, - Турчинов

"На интернет-ресурсах и телеканалах, подконтрольных ОПЗЖ и пророссийской пятой колонне, которая, к сожалению, в последнее время достаточно уверенно чувствует себя в нашей стране, распространяют так называемый рейтинг политического негатива. Об этом Турчинов написал в Facebook.

"Меня поставили на важную лидерскую позицию. По мнению украинофобов, я "развязал войну" против несчастной беззащитной России и пропагандировал ненависть к "дружественному" путинскому режиму.

Уже скоро будет год, как я ушел в отставку, но у пророссийских сил и их хозяев продолжаю оставаться одним из главных врагов. Как ни крути, а приятно", - написал Турчинов.

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