Приятно оставаться одним из главных врагов пророссийской пятой колонны, - Турчинов

"На интернет-ресурсах и телеканалах, подконтрольных ОПЗЖ и пророссийской пятой колонне, которая, к сожалению, в последнее время достаточно уверенно чувствует себя в нашей стране, распространяют так называемый рейтинг политического негатива. Об этом Турчинов написал в Facebook.



"Меня поставили на важную лидерскую позицию. По мнению украинофобов, я "развязал войну" против несчастной беззащитной России и пропагандировал ненависть к "дружественному" путинскому режиму.



Уже скоро будет год, как я ушел в отставку, но у пророссийских сил и их хозяев продолжаю оставаться одним из главных врагов. Как ни крути, а приятно", - написал Турчинов.