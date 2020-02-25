Данилов о России: "Мы еще увидим ее развал"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Лига.net.

"Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами.

"Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держатся не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что в дальнейшем все будет зависеть от цен на нефть и газ, а также влияния коронавируса на Китай.

"Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", - резюмировал Данилов.

Напомним, в интервью в 2007 году Данилов говорил, что Россия развяжет войну против Украины: на Донбассе - за энергоносители, в Крыму - потому что Черноморский флот из Севастополя не уйдет.

