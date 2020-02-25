9 млн грн победителям первого конкурса стартапов - пустая трата денег, - эксперт Выборный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "MC.today".

"Сегодня Украина в такой ситуации, что мы не можем себе позволить веселиться и инвестировать деньги в "фантазии ученых". Мы должны инвестировать в бизнесы, которые дадут экспортные деньги. ... Успешный стартап - тот, который достиг капитализации в $1 млрд долларов и стал "единорогом". Чтобы получить такую капитализацию, компания должна генерировать как минимум $100 млн годовой выручки. Резюмирую: если через 10 лет у нас есть выручка в $100 млн, то мы успешные. Если нет - неудачники.", - отметил он.

Ранее Офис Президента сообщил, что государственное финансирование получили: мобильное приложение BioBin, поисковый сервис Pytag, украинский устойчивый бренд женской одежды Framiore, сервис юридической помощи "Правомен", информационно-аналитическая система по управлению землями сельскохозяйственного назначения FieldBI, технология нанополимеризации BIOC, сервис по оценке локаций для успешного развития бизнеса GeoDesign.info, разработчик решений для беспилотных самолетов AeroDrone.

Выборный проанализировал проекты.

"Бренд одежды Framiore. Девушка занимается пошивом одежды. Я не против женского бизнеса, тем более когда это красиво, но это не стартап. Это самозанятость", - подчеркнул он.

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"Приложение для сортировки пищевых отходов на кухне BioBIn. Один из членов команды в 10 человек - владелец успешной IT-компании, продуктом которой пользуются 50 тыс. человек. При этом ребята просят деньги на создание MVP. У меня возникает вопрос: почему владелец успешной IT-компании не может выделить одного разработчика на создание MVP? Он сам в нее настолько не верит, что не готов своим временем протестировать идею?" - считает Выборный.

"Заменитель пластика BIOC. Из доклада я услышал, что с 2022 году в Украине запретят производство пластиковых пакетов. 26 заводов останутся без дела. А теперь вопрос знатокам: зачем идти за грантами, когда можно прийти к этим заводам? Уверен, если технология действительно хорошая, то они выстроятся в очередь и будут умолять взять у них деньги", - отметил он.

"Чат-бот для юридических услуг "ПравоМен". "Как минимум, этот продукт не может быть масштабирован, так как с нашей правовой базой он может быть реализован только в Украине. Кроме того, идея плоха тем, что юридические вопросы очень многогранны и не все проблемы можно решить при помощи чат-бота", - заявил Выборный.

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Идею маркетплейса для аграриев Pytag он считает здравой, но по его словам, несколько фраз докладчика ставят под сомнение компетенцию всей команды: "Я услышал такую фразу: "Мы провели опрос клиентов, подтвердили бизнес-модель и сейчас работаем над прототипом". Как можно подтвердить бизнес-модель без определенного количества продаж? Получается, у ребят еще нет прототипа, а бизнес-модель подтверждена?".

Дроны для аграриев AeroDrone. "$50 тыс. такому проекту не помогут. У них уже есть продукт. Вся презентация должна быть из слайдов: мы делаем вот такой самолет; мы его продали 3 раза, заработали столько-то; мы заключили предварительные контракты на 30 самолетов, вот подписи покупателей; нам нужно $10 млн для того, чтобы построить завод; дайте $10 млн госкредита, который мы выплатим за пять лет". - считает Выборный.

Программа управления землями сельхозназначения FieldBI. Выборный отмечает, что "этот проект достоин получить грант. Ребята уже сделали MVP, да и звучит он здраво. Единственное, что нужно проверить, – реально ли агрокомпании будут его использовать".

По словам Выборного аналитика пропускной способности городов GeoDesign - это единственный проект, который на 100% достоин получить деньги: "Представьте, что вы хотите открыть офлайн-гипермаркет или кафе, заходите в сервис и анализируете, какая пропускная способность места и сколько потенциальных покупателей есть в этой локации".

По словам Выборного, больше половины этих стартапов - пустая трата денег налогоплательщиков. Однако идея давать гранты стартапам отличная.

"Инвестировать с подходом "Сейчас проинвестируем в потенциально эффективные компании и получим прибыль через налогообложение", а не с подходом "Проинвестируем в социально значимые проекты и получим политические очки", - подчеркнул Выборный.

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