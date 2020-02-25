Главное достижение Украины за последние 10 лет - демократия, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в Киеве на Форуме реформ: на пути в Вильнюс.

"Главным достижением нашей страны за последние 10-летия является демократия, и как демократия мы уже состоялись, Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись", - отметил Гончарук.

Теперь, по его словам, задача государства - трансформировать украинскую экономику, над чем и работает правительство. "Это рынок земли, рынок труда, рынок капитала", - отметил он.

Премьер напомнил, что в прошлом году правительство было в основном сосредоточено на энергетической безопасности страны, а в этом году будет сфокусировано на развитии экономики.

"Я уверен, что страна может быть изменена в ближайшее время коренным образом, и это может сделать наше государство одним из наиболее успешных и интересных в мире", - отметил он.

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