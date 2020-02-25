75% россиян считают, что РФ нужен "сильный и властный руководитель", - опрос "Левада-центра"

Об этом говорится в результатах опроса "Левада-центра", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости".

Среди респондентов 49% считают, что сильная рука нужна постоянно (снижение на 9 п. п. после максимума в ноябре 2018 г.), а еще 26% – что иногда, например сейчас (22% в 2018 г., максимум в 46% был в марте 2014 г.). Доля тех, кто говорит, что передачи всей власти одному человеку "ни в коем случае нельзя допускать", выросла с 18 до 22%.

При этом 59% респондентов уверены, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа, 25% – что руководство живет только своими интересами, и лишь 14% считают власть "народной". Наконец, только 19% опрошенных имеют "довольно ясное представление" о том, куда движется страна, у 40% оно "довольно смутное", а у 23% – нет никакого.

Сильная рука – стержень нашей политической культуры, запрос на нее указывает на усиливающийся авторитаризм, поясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков: "В момент краха СССР о недопустимости сосредоточения власти в одних руках говорили 44%, а о необходимости – в сумме 41%. В конце правления Бориса Ельцина и после прихода к власти Владимира Путина второй показатель составляет от 70 до 80%, и это становится доминантой политической культуры".

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Установка на сильного лидера связана с критичным отношением к власти, указывает российский социолог: "Доля тех, кто говорит, что власти нет дела до народа, в сумме составляет в разные годы от 74 до 88%. И это взаимосвязанные вещи. Люди считают, что сильный лидер может уравновесить коррумпированную бюрократию. Наша партсистема фиктивна и не артикулирует интересы людей, поэтому у них и нет представления, куда движется страна. Желание сильной руки возникает из-за дезориентации и недовольства людей властью и их надежды на лидера, который может обеспечить справедливость распределения и как-то укоротить бюрократию".

Правда, это не столько реальный лидер, сколько мифологизированное представление об отце нации, добавляет Гудков: "Такова особенность нашей политической культуры – сочетание иллюзорных надежд на будущее и раздражения реальностью".

В массовом сознании есть устойчивое представление о том, что, когда у страны сильный лидер, вне зависимости от типа политсистемы она развивается, о людях заботятся и все идет хорошо, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества РФ Константин Костин: "Под сильной рукой подразумеваются не массовые репрессии и другие людоедские истории, а именно наличие решительного лидера. При слабом лидере все всегда заканчивается кризисами".

Претензии же к власти традиционны как для России, так и для западных демократий, указывает эксперт: "Люди считают, что чиновники работают на себя, не учитывают интересы народа. Это вписывается в антиэлитные настроения, которые сильны на Западе и появились в России".

Противоречия между желанием сильной руки и претензиями к властям тоже нет – это "старая история про хорошего царя и плохих бояр", отмечает Костин: "Антиэлитный тренд в России как раз и смягчен за счет сильного правителя, который в кризисные моменты может заставить чиновников работать в интересах людей".