Некоторые реформы тяжело объяснить общественности, хотя они важны для будущего страны, - МИД Литвы призвал к консолидации в Украине всех заинтересованных в изменениях

"Некоторые реформы тяжело объяснить республике. Хотя в далёкой перспективе они важны для будущего страны... В этих условиях очень важно, чтобы все стейкхолдеры были консолидированы в поддержании повестки дня реформ через диалог и партнерство", - сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дягутис подчеркнул, что Литва ценит близкое сотрудничество с украинским правительством и Верховной Радой в подготовке конференции по реформам в Украине, которая пройдет в Вильнюсе 7 июля, а также общие усилия международного сообщества и украинского гражданского общества, чтобы обеспечить продолжение, стабильность и последовательность реформ в Украине.

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"Литва совместно с Украиной будет принимать четвертую конференцию по реформам в Украине в Вильнюсе 7 июля этого года. Мы считаем предстоящую конференцию ежегодным собранием для Украины, чтобы поразмышлять над результатами первого года после выборов при помощи презентации достижений в процессе реформ, а также приоритетов и плана действий имплементации на протяжении 2020 года", - отметил он.