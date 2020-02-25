С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине умерли 38 человек

Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине с начала эпидсезона (октябрь 2019) зарегистрировано 38 летальных случаев, подтвержденных методом ПЦР", - сообщает центр.

Во Львовской области зарегистрированы три летальных случая среди взрослых – это две женщины возрастом 64 и 66 лет и мужчина 78 лет.

"Заболевшие обратились за медицинской помощью на третий-четвертый день заболевания. Состояние осложнялось наличием других заболеваний – сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А", – сообщили в центре.

Сообщается, что с 17 по 23 февраля в области на 1644 случая уменьшилось количество заболевших ОРВИ. Общее количество новых пациентов составило 14 052 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве снизилась почти на 5%, - КГГА