Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.02.20 11:28

Коронавирус COVID-19: около тысячи человек изолировали в отеле на Канарских островах

Власти Испании приняли решение закрыть на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе из-за коронавируса. Сейчас на территории комплекса находятся около тысячи человек.

отель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом сообщает издание Diario de Avisos.

Такое решение было принято после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Турист - врач из Италии - прибыл на курорт вместе со своей женой. В отеле он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.

Это уже второй случай заболевания, зафиксированный на Канарских островах и третий - на территории всей Испании. Первым заболевшим на островах стал турист из Германии, отдыхавший на острове Ла Гомера. Его уже выписали, однако пока что он остается в карантинной зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончались 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100