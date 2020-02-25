В этом году Рада планирует принять медицинский и цифровой кодексы, - Стефанчук

Об этом депутат сказал на Форуме реформ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Первый блок - изменения в Конституцию Украины. Это сокращение депутатов до 300, законодательная инициативы народа Украины. Еще одна инициатива, которая сейчас обсуждается, - вопрос децентрализации. Следующие вопросы - связаны с кодификацией, систематизация законодательства", - сказал Стефанчук.

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В частности, планируется принять кодекс судоустройства, кодекс об административных процедурах, медицинский кодекс, цифровой кодекс, кодекс электронных коммуникаций, кодекс об административных проступках. Также в планах - пересмотр Гражданского кодекса, Жилищного кодекса, Уголовного кодекса, Кодекса о недрах.

Первый вице-спикер добавил, что Рада также планирует рассмотреть ряд важных законопроектов, в том числе о труде, о медиа, о медиации, о групповом иске, об одноразовом декларировании активов физических лиц, о страховой медицине, о лоббировании и др.





Напомним, что на данный момент Верховная Рада рассматривает законопроект о рынке земли. Предыдущий кодекс - Избирательный - депутаты принимали больше двух лет. В первом чтении его проголосовали в ноябре 2017 года, а во втором - в июле 2019 года. После этого он был ветирован президентом Зеленским, и в итоге кодекс приняли в измененной редакции.