Начинаем консультации с регионами по изменению Конституции в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко

Об этом осказал журналистам во вторник лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Результаты обсуждений (в Киеве) будут сводиться в одну систему, и дальше будут с регионами обсуждаться эти изменения. Потом после каждого обсуждения будут делегаты, которые приедут в Киев и поделятся, что там проходило в регионах. Это первая часть, связанная с открытым обсуждением с людьми. Вторая часть - это параллельный процесс консультаций с фракциями, поиск консенсуса внутри парламента. Конечно, в этих процессах мы прислушиваемся к мнению наших друзей и партнеров", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В марте мы хотим выходить на финишную прямую, - Шмыгаль об изменениях в Конституцию по децентрализации