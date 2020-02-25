Три уголовных производства открыли в Киеве из-за нападений на полицейских. Хулиганам грозит до 5 лет лишения свободы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около полуночи в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что на территории парка на улице Петрицкого компания молодежи распивает алкогольные напитки и слушает громкую музыку. На место происшествия оперативный дежурный направил ближайший к месту происшествия экипаж патрульных.

По прибытию полицейские сделали замечание и попросили прекратить нарушать общественный порядок, на что один из парней начал нецензурно ругаться и толкать патрульного. Чтобы угомонить дебошира, работники полиции применили спецсредство слезоточивого действия, однако правонарушитель вел себя агрессивно и несколько раз ударил полицейского. Правоохранители, действуя в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", применили к правонарушителю меры физического воздействия и задержали его. Им оказался ранее не судимый 24-летний местный житель", - сказано в сообщении.

Отмечается, что еще два случая произошли в Оболонском и Шевченковском районах на улицах Маршала Рокоссовского и Бакинской: "Во время отработки вызовов сотрудники полиции пытались успокоить мужчин, которые вели себя агрессивно, а в ответ дебоширы бросились на стражей порядка с кулаками. Полицейские прекратили противоправные действия правонарушителей и задержали их. Фигурантами оказались киевляне, 1993 года рождения".

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По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция Киева отмечает, что правоохранители в рамках закона и предоставленных полномочий будут оперативно реагировать и немедленно прекращать любые противоправные действия граждан.

"Каждый, кто совершает правонарушения относительно полицейских при исполнении служебных обязанностей, нести за свои противоправные действия ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавили в ведомстве.