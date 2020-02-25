Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил на Форуме реформ "На пути к Вильнюсу", комментируя низкие рейтинги Кабинета министров.

"Мы готовы делать ошибки, но и готовы их быстро исправлять. Видимо, есть ожидания, и эти ожидания не так быстро сбываются. Во фракции "Слуга народа" тоже есть много вопросов к правительству. Это дискуссия. Поверьте, на наших встречах бывает чрезвычайно жарко", - сказал Стефанчук.

Вице-спикер рассказал, что его не удовлетворяет в работе Кабмина.

"Это вопросы, связанные с декоммунизацией законодательства. Это был один из первых законопроектов, который провалился в Верховной Раде. Мне хочется, чтобы лучше была коммуникация с обществом", - отметил Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно данным опроса Центра Разумкова более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку

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