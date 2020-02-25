Канадцы собрали $2,5 млн для семей жертв сбитого в Иране самолета МАУ

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за щедрость! Собрано 3,29 млн (канадских долларов. - Ред.) для родственников погибших рейса PS752 благодаря инициативе CanadaStrong", - написал он.

Читайте также: У СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, - Данилов

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Тегеран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Власти Ирана до сих пор отказываются передать Киеву черные ящики.