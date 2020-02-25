Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.02.20 12:10

Планируем изменить Конституцию в части децентрализации в сентябре 2020 до местных выборов, - "слуга народа" Безгин

Фракция "Слуга народа" намерена изменить Конституцию в части децентрализации до местных выборов - в сентябре 2020 года.

безгин

Об этом сообщил член фракции Виталий Безгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Мы немного заложники того, что в октябре у нас будут очередные местные выборы и, конечно, мы хотим обеспечить изменения в Конституцию до них. Соответственно, у нас есть промежуток начала четвертой сессии – со 2 по 5 сентября, когда мы должны выходить на голосование в 300 голосов и будем надеяться, что этот инклюзивный формат будет содействовать голосованию большинства фракций и групп за изменения в Конституцию", - заявил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начинаем консультации с регионами по изменению Конституции в части децентрализации, - "слуга народа" Корниенко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100