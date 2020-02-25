Планируем изменить Конституцию в части децентрализации в сентябре 2020 до местных выборов, - "слуга народа" Безгин

Об этом сообщил член фракции Виталий Безгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Мы немного заложники того, что в октябре у нас будут очередные местные выборы и, конечно, мы хотим обеспечить изменения в Конституцию до них. Соответственно, у нас есть промежуток начала четвертой сессии – со 2 по 5 сентября, когда мы должны выходить на голосование в 300 голосов и будем надеяться, что этот инклюзивный формат будет содействовать голосованию большинства фракций и групп за изменения в Конституцию", - заявил нардеп.

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