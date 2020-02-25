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25.02.20 12:26

Законопроект о всеукраинском референдуме проанализируют иностранные эксперты, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о всеукраинском референдуме проанализируют иностранные эксперты.

руслан,стефанчук

"Мы уже практически завершили работу над первым законопроектом из блока проектов законов о народовластии - о всеукраинском референдуме. Мы переходим к другим инициативам - это местный референдум, это электронные петиции, это право законодательной инициативы народа Украины", - отметил Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, когда парламент начнет рассматривать законопроект о референдуме, он отметил, что сначала документ необходимо зарегистрировать.

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"Текст уже наработан... Далее мы передаем его на аналитику и общее обсуждение ученым, гражданскому обществу", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что законопроект также будет переведен на английский язык и передан на анализ в ведущие институты ряда стран.

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