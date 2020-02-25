Закон о нацменьшинствах является одним из приоритетов Рады, - "слуга народа" Совгиря

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявила на Форуме реформ "На пути к Вильнюсу" в Киеве представительница Верховной Рады в Конституционном Суде, заместительница главы комитета по правовой политике Ольга Совгиря заявила.

Нардеп от "Слуги народа" напомнила, что Конституционный Суд рассматривает закон об украинском языке, принятый предыдущим парламентом.

"Этот закон принимался в расчете на то, что он будет действовать в связке с законопроектом о национальных меньшинствах. Разработка и принятие законопроекта о национальных меньшинствах и коренных меньшинствах также является одним из приоритетным задач парламента 9 созыва", - сказала Совгиря.

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