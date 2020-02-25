Внесение Сытника в реестр коррупционеров законно и являлось бы основанием для увольнения любого прокурора, - Холодницкий

Об этом он заявил в интервью РБК, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению прокурора, внесение Сытника в реестр коррупционеров НАПК произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства: "Есть решение суда, вступившее в законную силу, и оно должно быть и было выполнено НАПК. Я всегда утверждаю, что есть закон и надо его выполнять, нравится он нам или нет. Так же и решения судов. Если прокуроры или детективы не будут выполнять решения судов, то о каком верховенстве права в стране может идти речь?"

О пребывании Сытника в должности директора НАБУ после внесения его в реестр коррупционеров, Холодницкий отметил, что в законе о НАБУ определен исчерпывающий перечень оснований для увольнения директора НАБУ, однако подобное обвинение в сторону любого прокурора было бы однозначным основанием для его увольнения: "Если бы такой админпротокол был составлен на любого прокурора, в том числе антикоррупционного или генерального, то это является основанием для увольнения. Так пишет закон".

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Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.