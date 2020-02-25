Наемники РФ активизировали ночное ведение разведки позиций подразделений ОС, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Согласно данным украинской разведки, противник нарабатывает практику обеспечения действий каждой разведывательно-диверсионной группы огневой поддержкой взаимодействующего с ней артиллерийского или минометного подразделения.

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Таким образом оккупанты пытаются повысить уровень согласованности действий разведывательных и артиллерийских подразделений по выявлению целей для немедленного нанесения точных артиллерийских ударов по объектам Объединенных сил.