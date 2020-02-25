Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии: "Сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия"

"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?", – сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.

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"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", – подчеркнул Зеленский, резюмировав, что импорту нет места в украинской угольной отрасли.