Проведем дискуссию о том, как должны называться органы государственной власти на местах, - Корниенко

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как оказалось, есть филологическая тема (в вопросе изменений в Конституцию о децентрализации. - Ред.). Мы проведём отдельный круглый стол, наверное, на следующей неделе. Пригласим филологов, историков, которые знают, как это называлось в Украине. "Префект" - французское слово, "урядник" - вопрос: поймут ли это наши граждане, которые общаются на других языках, потому что это исключительно украиноязычный термин", - сказал Корниенко.

"Называть субрегиональные единицы "повіт" (уезд - ИФ), или "округ", или "окрýга", или "район" - это тоже вызывает дискуссии", - добавил он.

Корниенко отметил, что людям важно, как будет называться административно-территориальная единица, в которой они будут проживать и проведение такой дискуссии - абсолютно нормальный процесс.

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